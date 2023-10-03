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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Petrolümüz yok da aklımız da mı yok?

Türkiye’nin petrolü yok. “Var ama çıkarmıyorlar” balonu da çoktan söndü. Doğalgaz? Karadeniz’de bulduk ama eve gelmesi yıllar alacak. Cari açığımız petrolsüzlük yüzünden her geçen gün kabarıyor. Hele ki varili 100 dolara koşan fiyatı ve giderek yükselen kur sebebiyle ekonomide sıkıntı kaynağı…

Petrolümüz yok da aklımız da mı yok? Tepemizde “beni kullanın“ diye haykıran bir güneş, “püfür püfür esen” ve boşa giden rüzgârımız var. Üstelik yeşil mutabakat ve fosil yakıt tehditleri altında yenilenebilir enerji yükselen değerimiz iken… Cari açığa, enerjisizliğe söylenmeye hakkımız var mı?


Şeref Oğuz’un yazısı

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