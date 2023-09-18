Şeref Oğuz: Ortodoks vadisinde heterodoks yankıları

Biliriz ki enflasyon, dünün öyküsüdür, faiz ise geleceğin… İyi de “enflasyon beklentisi” ne oluyor? Şu oluyor: eğer yönetime güven varsa ve halk enflasyonun ineceğine kani olmuşsa, o zaman günün enflasyonuna rağmen, beklentiyi satın alır ve önerilen faize razı olur, liraya itibar etmeye başlar.

Eğer değilse? Zurnanın detone olduğu yer tam da burası işte… Eğer senin TÜİK’in, yıllarca halkına modifiye rakamlar sunmuş, var olanı az göstermiş kısaca doğruyu söylememişse, vatandaş da dünün enflasyonunu gelecekte de var olacakmış gibi algılar, senin “enflasyon beklentisi” de yalan olur.

Görünen odur ki yeni ekonomi yönetimine beklenen umutlar her geçen gün aşınmaktadır. Burada 2 faktör söz konusudur; 1-Şimşek ve Erkan ikilisine rağmen OVP’nin gürlediği kadar yağmadığı, 2-Üst yönetimin yine seçim sloganı tadında “AB’den çıkarız” kabilinden heterodoks popülizmine dönmesi…

Şeref Oğuz’un yazısı