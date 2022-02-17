Şeref Oğuz: O şirketi biz de satın alabilirdik

Bizler Merkez’in faizi pas geçip geçmeyeceğini tartışa duralım dünya uzay yarışında ivmeleniyor, ileri teknoloji kendisine yeni ufuklar çiziyor. Misal ABD’nin teknoloji devi Intel, İsrailli çip üreticisi Tower’i, 5,4 milyar $’a satın aldı.

Oysa neredeyse bizim yeni KGF paketimizle dağıtacağımız paraya denk gelen kaynağı kullanıp o şirketi biz de satın alabilirdik. Fakat biz KGF ile “dardayım ben dardayım” diyenleri fonlamayı tercih ettik.

Kısaca Merkez Bankası faizi pas geçerken bizler de ileri teknoloji için gerekli olan çip’i pas geçtik. Son söz; her tercih bir vazgeçiştir. Tercihin KGF olunca vazgeçişin ÇİP oluveriyor. Hayat işte…

Şeref Oğuz’un yazısı