Şeref Oğuz: Neden risk puanımızı düşüremiyoruz?

Dünyada likidite bolluğu varken ve bizim de döviz ihtiyacımız dorukta iken neden bu imkândan makul maliyetle yararlanamıyoruz? Çünkü CDS’lerimiz çok yüksek. Aralık’ta 620’ye kadar çıkan ve şimdilerde 535 olan risk primi 500’den aşağı inemiyor ve yüksek seyrini koruyor.

Peki, neden risk puanımızı düşüremiyoruz? Çünkü bunun gereklerini yerine getirecek şartlardan çok uzağız. Riskleri düşüremeyince TL varlıklar ucuzluyor, yabancı hisse satıyor, küresel kulvarda hisse senetleri rekabet güçlerini yitiriyor, sıcak para girişi dahi sağlanamıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı