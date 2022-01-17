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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Muhalefet kazansa dahi kaybetmeyi sürdürme ihtimalini artırıyoruz

Türkiye seçim ekonomisine girdi. Bu süreç yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faizle sürüyor. Seçim dönemi büyük ekonomik sıkıntılarla geldi. Alınan önlemler, kurulan barajlar tutmuyor. Halk ödediği yüklü faturaların altında eziliyor.

Büyük hezimetlerin altından tam güven ve ülke seferberliği olmadan çıkılamaz. Bu ruhu yaratacak güven gerekli… Polarize edilmiş bir toplumdan, aynı ufka bakmayı nasıl isteyeceksin? Bunu, toplumu ayrıştırırken düşünecektin.


Muhalefet ise tespit yapmakla meşgul ve ekonomide alternatif üretmeyi aklına dahi getirmiyor. Yaptıkları; “iktidara gelince sanayiciye soracağım, tüccara soracağım, herkesi dinleyeceğim, sonra karar vereceğim” geçiştirmesinden ibaret.

Oysa tüm bu siyasi gevelenmelerin dışına çıkıp politika üretmeli. Farkında mısınız hep birlikte kaybediyoruz. Muhalefet kazansa dahi kaybetmeyi sürdürme ihtimalini arttırıyoruz.

Şeref Oğuz’un yazısı

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