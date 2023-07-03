Şeref Oğuz: Minik bir adım attık

Ekonominin baş derdi enflasyon, Demokles’in Kılıcı gibi ensemizde… Yüzde 15 faizle %39 olan enflasyonu %5’e indirmek, ekonomik bir dönüşüm ve disiplin gerektiren büyük bir hedef gibi görünüyor. Zorluğu ve karmaşıklığıyla beraber, bu mücadelede etkili adımlar atılabilir mi?

Bugün bu konu üzerinde duracağım. Öncelikle; yüksek enflasyonun ekonomik istikrarsızlık yarattığını ve halkın hayat standardını olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden enflasyonu kontrol altına alıp düşürmek; ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve insanların alım gücünü korumak için önemlidir.

Asında makule dönme yolunda minik adım attık. Para politikası araçları ile de destek gelecek. Bir yandan parayı maliyetli hale getiriyoruz. Öte yandan evdeki harcamalara tam gaz devam ediyoruz. Daha maliyetli bir para ile harcamaya devam ederken enflasyonun önüne nasıl geçeceğimiz meçhul.

Şeref Oğuz’un yazısı