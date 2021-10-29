Şeref Oğuz: Merkez’inki maç oynandıktan sonra spor toto tahmini yapmaya benziyor

Merkez Bankası’nın enflasyon raporundan nasıl bir çıkarsama yapılabilir?

Açıkçası ben Merkez’in dün yılsonu için daha önce yaptığı %14,1’lik tahmini 403 baz puan artırıp %18,4’e çıkarmasına inanmak isterdim. Ama tahmin ile temenniyi karıştıran bu raporlarla varabileceğim bir yer olmadığını da hissediyorum.

Merkezin piyasalarla iletişiminde dikkat çeken nedir?

Merkez’in enflasyon tahmini, maç oynandıktan sonra spor toto tahmini yapmaya benziyor. Tutmayacağını bile bile tahmin yapıp, piyasanın buna inanacağını beklemek ve üstelik “reel faiz” sorusuna; “bunlara takılmayın” demek, nasıl bir guvernörlük üslubudur, anlayan beri gelsin.

Şeref Oğuz’un yazısı