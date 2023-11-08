Şeref Oğuz: Merkez Bankası’nın iletişimi diri ve duru olmalı

Bu; ekonomi yönetiminin ve özellikle Merkez Bankası’nın göstereceği tutum ile belirlenir. Eğer piyasa sizin sözünüze güveniyorsa, hiçbir politika enstrümanı kullanmadan dahi kuru denetler, fiyat istikrarını sağlarsınız.

Ancak yönetime güven kalmamışsa, beklenti; sizin biran önce değişmeniz yönünde olacaktır. Bu yüzden iletişimi diri ve duru tutmak, verdiği sözü yerine getirmek ve beklentiyi yönetmek hayati önem arz eder.

Merkez Bankası, beklenti yönetimiyle sözel yönlendirme yapabilir. Ancak bunun için öncelikle Merkez Bankası başkanının kalıcı olacağı algısı yerleştirilmeli toplumda… Eskiden 5 yıl görevden alınamazdı, şimdi 5 yılda 5 kez değiştirildi. Bunu yasayla düzenlesek ve kalıcılığını topluma anlatsak çok iyi olur.

Bir de iletişimini DİRİ ve DURU yaparsa, Merkez’in işi kolaylaşır, ekonomide güven ortamı yeşerir.

Şeref Oğuz’un yazısı