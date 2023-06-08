Şeref Oğuz: Mehmet Şimşek’in raf ömrü ne olur?

Ekonomide yeni döneme girildi. Değişen ekonomi yönetimi ile çekilen yabancı sermayeye güven verecek ortam yeniden sağlanmaya çalışılıyor. Ekonomi aktörleri değişirken Merkez Bankası gibi kilit noktadaki kurumlarda da yönetimsel değişimler yaşanıyor. Gördüğüm şudur; ekonomide lale devrinin bitiş süreci ilk faiz toplantısında olacak.

Bu değişimlerle birlikte, yeni bir anlayışın ve politika yaklaşımının benimsendiği açıkça görülüyor. Sadece değişimin süreci ve Ağbal travması konusunda piyasaların çekimserliği var; onu da zaman gösterecek. Gittiğim her yerde bana sorulan ilk soru şu; “Mehmet Şimşek’in raf ömrü ne olur?”

Şeref Oğuz’un yazısı