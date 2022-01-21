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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: MB faizde tek haneyi yakalayıncaya kadar devam edecektir

Faiz indirimine mola verildi devam eder mi?

PPK notlarında sıkılaştırmaya ilişkin bir adım yok. Merkez Bankası faizde tek haneyi yakalayıncaya kadar devam edecektir. Fakat piyasada mevduat faizleri yüzde 22’leri kredi faizleri de %32’leri aştı bile.


Enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkması dezenflasyonist etki yaratır mı?

Faiz indirimleri ile enflasyon yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Çünkü artık zam yağmurunu durdurmak mümkün değil. Öte yandan kredi genişlemesi ile bir de tüketimden gelecek canlanma enflasyonu daha da yukarı taşıyacak. Bu nedenle enflasyonda düşüş beklenmemeli.

Şeref Oğuz’un yazısı

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