Şeref Oğuz: Makule neden şimdi dönüldü?

Önce Mehmet Şimşek geldi; “rasyonele dönmekten başka çare yoktur” dedi ve Hazine ile Maliye’yi makule döndürdü. Heterodoksun ipi çekilince bu defa Merkez Bankası, en genç ve ilk kadın guvernör ile makule döndü.

Ancak yetmiyordu zira devletin veri üreticisi hala “terbiyeli rakamlar” açıklıyordu.Öyle ki her şeyin çift hane arttığı Temmuz’da, tam da tek hane sınırında enflasyon ilan etti… Bir yandan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanırken, “bize terbiye edilmiş değil, gerçek veri lâzım” uyarısıyla TÜİK de makule dönmeye karar verdi. Nitekim Ağustos enflasyonu, “gerçeğe yakın” çıktı.

Bu gerçeğe rağmen; uslu, söz dinleyen TÜİK olsun istedik.TÜİK’in makule dönüş işareti; Ağustos enflasyonu ile oldu. İTO’nun geçinme endeksi ve ENAG’ın aylık rakamlarıyla örtüşüverdi hatta ENAG’ı dahi geride bıraktı. Yıllardır “ateşi düşüremeyen doktor dereceyle oynarmış” eleştirisi getirdiğim TÜİK’teki olağanüstü gelişme, beni sevindirdi, umutlandırdı.

Makule neden şimdi dönüldü?

TÜİK’in resmi rakamları, memur, asgari ücret, yasal fiyat artışları, faiz hesapları, kira gibi pek çok alanda belirleyici… Memur ve işçi emeklileri hakem heyetine gitti ve artık TÜİK’in rakamlarına gerek kalmadı. Bu da TÜİK’in elini rahatlattı; “gerçeğe dönebiliriz, zira OVP bizden doğru veri bekler.”

Şeref Oğuz’un yazısı