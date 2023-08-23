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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Lira mevduat faizi nerede zirve yapar?

Şu anda Kur Korumalı Mevduat ile yakından ilgisi olanların kafasında dolaşan 2 soru var; KKM’den çıkan para nereye gider ve lira mevduat faizi nerede zirve yapar? Birincisinin cevabını oturduğumuz yerden vermek yerine, Ekonomi Masası’ndaki anketimizden öğrendik ve ekseriyet; altın-döviz dedi.          

Ancak mevduat sahibini liraya dönüşe ikna edecek olan bankaların faizi arttıracağı kesin de nereye kadar arttıracağı, hala meçhul… Bugünden ertesi güne önerilen %40- 45 olsa da mudiyi ikna etmek pek mümkün değil. Öyle ya arkadan enflasyon koşuyorken bu faizlerle enflasyon kurbanı oluverirsin.     


Şeref Oğuz’un yazısı

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