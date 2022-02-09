Şeref Oğuz: Kuru yükselten de kur korumalı fonu getiren de aynı yönetim

Beceriksizliğimizden neredeyse elimiz ayağımıza dolaşacak. Önce kuru yükselttik; her gün %5-6 tırmandırdık ve 18,36 liraya çıkarıp ardından 10,25 liraya indirip şimdi de 13-14 lira bandına sabitledik. Sonra da halk parasını negatif faizle devlete vermeyince kur korumalı mevduat icat ettik.

Dikkat ettiniz mi bilmem; kuru yükselten de kur korumalı fonu getiren de aynı yönetim… Reel ekonomiyi dışlayıp icraattan uzaklaşan ve bu yüzden halkı tamamen karşısına alan bir tutum bu… Doğrusu anlamak ve anlamlandırmak mümkün değil.

Halk kur korumalı mevduata yeterince itibar etmemiş olacak ki şirketlere yeni avantajlarla kur korumalıya geçiş getirildi. Bankada birikimi olmayan halk dâhil herkes vergisini ödesin; para başka musluklardan vergi avantajlılarına aksın. Sebep? Dolarla flört etmesinler yeter ki…

Şeref Oğuz’un yazısı