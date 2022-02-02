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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Kuru tutan beş etmen

İlki; 20 Aralık’taki müdahale ile Kur Korumalı Mevduat enstrümanının icadıdır. Bu sayede 4,5 milyar $ dövizden liraya dönüş olduğu gibi toplamda buna yöneliş 224 milyar lirayı buldu.

İkinci etmen; Merkez Bankası’nın yoğun döviz satışı… Her ne kadar Guvernör; “5 kuruş dahi satmadık” dese de zaten satılan kuruş veya lira değil, döviz idi ve çoğu kamu bankaları üzerinden gerçekleşti. Üçüncü etmen ise yerleşiklerin sattığı dövizler oldu.


Dördüncü etmen; kurun yorulmasıdır. Kısa sürede 9 liradan 18 liraya çıkan doların, bir gecede 11 liraya inmesi, bir yandan bu tırmanışın altının dolu olmadığını gösterdiği gibi diğer yandan kura meyledenleri tereddüde itmiş ve bu kur yorgunluğu, mola ihtiyacı doğurmuştu.

Beşinci ve bana göre önemli etmen; faiz indirimine mola verilmesi oldu. En azından Mart’a kadar faiz indirilmeyeceği mesajlarıyla kura sükûnet geldiği gibi, tasarruf sahiplerinin de kur korumalı mevduatı denemek kararı vermesine yol açtı.

Şeref Oğuz’un yazısı

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