Şeref Oğuz: Kur ve enflasyon ücretlere nasıl yansıyacak?

Son dönemde enflasyon ve kurlarda yaşanan gelişmeler sonrası yurt içi kurumların yıl sonu zam politikaları, sıkışmalarına neden oluyor. Salgın dönemi yeni atlatılmışken şimdi çalışan ücretleri en büyük sorun. Bir de işsizlik var ki büyümenin yansımadığı işsiz insanlarımızı unuttuk bile…

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 13 milyon 885 bin kişi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; sanayide 4,7 milyon, inşaatta 1,5 milyon ve ticaret ve hizmet sektöründe 7,6 milyon kişi var. Sanayide çalışanların 4,4 milyonu imalat sanayiinde…

Neler yaşanabilir? 1-Kriz bahanesiyle işten çıkarmalar artabilir. 2-Ücretsiz izinler çoğalabilir. 3-Enflasyon farkı zam olarak gösterilebilir. 4-Asgari ücretin olası yüksek artışını bahane edip kayıtdışı istihdam tırmanabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı