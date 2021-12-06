Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: ‘Krediyi al dövize yatır’ olmasın

BU SON FAİZDİR EY GÖNLÜM NASIL GEÇERSEN GEÇ

Yahya Kemal’den mülhem başlık ile anlatmak istediğim; Merkez Bankası’nın faiz indiriminde jübile yapacağıdır. Tahminim, 200 banko, 100 plase indirim ve sonrasında uzun bir süre faize ilişmemek…


Zira yönetim, “artık yüksek faize bakmayacağız” diyerek, odağına; “yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı” koyduğunu ilan etti. Yeni Ekonomi Politikasının iddiası da bu zaten…

Yeni bir şeyler yapmak isteyen, kredi kovalasın. Yakalarsa yatırım yapsın, gelir getirici işlere harcasın. Mümkünse döviz kazandırıcı adımlar atsın ama bu adım sakın, “krediyi al dövize yatır” olmasın.

Şeref Oğuz’un yazısı

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