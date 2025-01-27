Şeref Oğuz: Kimilerimiz yangın tüpü aradı, anında fiyatları yüzde 100 zamlandı

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Bu sorunun yeri mi demeyin. Evet, tam da yeri… Otel yanıyor ve 78 canımız gidiyor. Tüm dikkatler ateşe ve yangın tedbirlerine çevriliyken tedbir geliştirmeye yönelik adımlar yerine, ne yapmış olduk dersiniz? Evet, doğru tahmin ettiniz… Kimilerimiz yangın tüpü aradı, anında fiyatları %100 zamlandı.

Krizler, fırsat barındırır derler. Ancak bu, kendi kriziniz için geçerlidir. Kamunun, başkasının krizini fırsata çevirmek başarı değil, ahlaksızlıktır. Cenazelerini, çocuklarından arta kalan külleri nakletmek için araç arayanlardan 100 bin lira nakliye ücreti talep edenler, nasıl bir çürümüşlüğün evlatlarıdır?

1-AHLAKSIZLIK: Yapışkan ve yüksek enflasyon sürecinde fiyatlandırmada davranış bozukluğu diyerek geçiştirdiğimiz, ahlaki çöküntünün en belirgin işaretiydi. Din çoktur ama ahlak tektir ve bizde yok gibi.

Şeref Oğuz’un yazısı