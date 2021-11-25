Şeref Oğuz: Kim bindiği dalı kesmek ister, kim şahlanan sanayiciyi kurla infaz etme hatasına düşer?

Türkiye, ince bir buz tabakası üzerinde hızla ilerlemek zorunda olan kayakçı gibi… Yavaşlarsa, altındaki buz tabakası taşıyamayacak, kırılacak ve suya gömülecek… Tıpkı 1994, 2001 krizlerinde olduğu gibi.

Ne yazık ki yönetilmeyen ekonomide bu buz tabakası hayli inceldi. Oysa ekonomide %20’lere koşan payı ile sanayi, salgına ve küresel sıkıntılara rağmen tıkır tıkır işliyor, üretiyor. Kuru azdırarak sanayie çelme takmayı anlamak mümkün değil.

Kim bindiği dalı kesmek ister, kim şahlanan sanayiciyi kur ile infaz etme hatasına düşer? Anlamak mümkün değil. Kaliteli büyümeyi sırtlanan, ihracatı rekora koşturan sanayiye kıymayın efendiler…

Şeref Oğuz’un yazısı