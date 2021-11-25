Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Kim bindiği dalı kesmek ister, kim şahlanan sanayiciyi kurla infaz etme hatasına düşer?

Türkiye, ince bir buz tabakası üzerinde hızla ilerlemek zorunda olan kayakçı gibi… Yavaşlarsa, altındaki buz tabakası taşıyamayacak, kırılacak ve suya gömülecek… Tıpkı 19942001 krizlerinde olduğu gibi.

Ne yazık ki yönetilmeyen ekonomide bu buz tabakası hayli inceldi. Oysa ekonomide %20’lere koşan payı ile sanayi, salgına ve küresel sıkıntılara rağmen tıkır tıkır işliyor, üretiyor. Kuru azdırarak sanayie çelme takmayı anlamak mümkün değil.


Kim bindiği dalı kesmek ister, kim şahlanan sanayiciyi kur ile infaz etme hatasına düşer? Anlamak mümkün değil. Kaliteli büyümeyi sırtlanan, ihracatı rekora koşturan sanayiye kıymayın efendiler

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

DİSK başkanı: 5 bin 200 lira asgari ücret makul

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Asgari ücret Türkiye’de devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir. Sadece masa başı pazarlığı olarak görmüyoruz. Olması gereken gerçek bir toplu pazarlıkla, demokratik biçimde belirlenmesidir.”

KHK’li bir ‘öğretmenin’, içinden Ankara geçen kısa hikâyesi…

Atılma haberini, Ankara’da en sevdiğim yer olan Kuğulu Park’ın göbeğinde almak ne garip ve güzeldi. Hikâyenin başladığı yerde bitiyor oluşu. Tamam Ankara’da deniz yok ama Kuğulu’da gölet var. Uzun uzun baktım parka, oturup bir sigara yaktım, telefonun şarjını okulda bıraktığımı hatırladım ve bankada ne kadar param olduğunu düşündüm. İlk akla gelenlerin banka hesabı ve şarj aleti olması garip görünebilir ama, zihin işte.

Sürgündeki akademisyenler ve ‘merdiven altı akademik loncalar’

Geçtiğimiz hafta, Türkiye akademisinin belli bir kısmı, David Selim Sayers tarafından kaleme alınan bir yazıyı tartıştı. İngilizce yayımlanan ‘The Real Academy in Exile’ (Gerçek sürgündeki akademi) başlıklı bu yazı, 2016 yılında Barış Akademisyenleri bildirisinin ardından şekillenen Almanya merkezli bir oluşumun tartışmalı birtakım icraatlarını, Sayers’ın olumsuz sonuçlanan bir iş başvurusunun üzerinden anlatıyor.

CHP’li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Milli Piyango İdaresi taslak raporunda yer alan bulguya göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden 31 Aralık 2020’ye kadar düzenlenen şans oyunu çekiliş faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmediği anlaşılıyor” dedi.