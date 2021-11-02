Şeref Oğuz: Kasımda zam başkadır

Ekonomide kış sahiden bastırdı. Yüksek enflasyon ve yüksek kur ile Kasım ayına girdik. Mevcut rakamların kışa doğru evirileceği, sıfırların daha da artacağı gelişmelere gebe bir ay bizi bekliyor. Görünen, etiketlerde dolar etkisinin artacağıdır. Artık biliyoruz ki Kasım’da zam başka olacaktır.

Şeref Oğuz’un yazısı