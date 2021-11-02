Şeref Oğuz: Kasımda zam başkadır

Ekonomide kış sahiden bastırdı. Yüksek enflasyon ve yüksek kur ile Kasım ayına girdik. Mevcut rakamların kışa doğru evirileceği, sıfırların daha da artacağı gelişmelere gebe bir ay bizi bekliyor. Görünen, etiketlerde dolar etkisinin artacağıdır. Artık biliyoruz ki Kasım’da zam başka olacaktır.
SON HABERLER
Otogaza son bir ayda üçüncü zam
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogaza zam beklendiğini bildirdi.
Asgari ücretlinin maaşı ne kadar eridi, telafi için kaç lira zam lazım?
Mevcut kurla sene başında kazanılan paranın kazanılması için ise asgari ücrete en az 840 lira zam gerekli.
Araştırma: Halk nereden alışveriş yapıyor?
Araştırmaya göre BİM ve A101 gibi marketlerden alışveriş yapma oranı yüzde 42 ile zirvede. Oy verilen partilere göre de tercihler değişiyor.
Demirtaş: Edirne Cezaevi 20 gündür protestolarla inliyor, duyuyor musunuz?
Edirne Cezaevi’nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz?” dedi.
Kurda kısmi çekilme
Türk Lirası, G-20 sonrası gelen olumlu masajların etkisiyle gün içinde yüzde 1’e varan kazanımlar yaşadı. Dolar 9,50, avro ise 11 liranın altını test ettikten sonra kapanışa doğru yönünü yeniden yukarı çevirdi.