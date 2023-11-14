Şeref Oğuz: Kara para aklama mücadelesinde sosyal medya fenomenleri nasıl bir rol oynuyor?

Gündemi izleyenler zaten bunun cevabını biliyor. Yüksek harcamalar, sözde kozmetik satışları, ev, kat, yat ticareti ve akabinde sisteme sokulan yüz milyonlarca lira ya da dövizler… Aslında öteden beri Türkiye, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kara paranın aklandığı ortamlar ürete gelmiştir. Şimdi de benzer bir durum söz konusudur ve kim bilir daha kaç sosyal medya fenomeni, vergi denetiminden dolayı sisteme yakalanacaktır. Bu süreçte vergi denetim ağımızın gayretini takdir etmek gerekiyor. Dikkat ve gayretleriyle kara para aklayan ülke yaftasından kurtulabileceğiz.

Giden gelmiyor, acep nedendir?

Bizler sıcak para dahi olsa kaynak peşinde koşarken yabancı sermayenin zaten tereddütte olan zihin yapısını daha fazla karartmamak gerekiyor. Giden sadece Mazda benzeri yabancı sermaye değil, aynı zamanda yerli sermaye de içerideki yargı karmaşası, ekonomik belirsizlik yüzünden göç ediyor. Her ne kadar Heterodoks belasını savuştursak dahi, ekonominin yeni yönetiminin kalıcılığı konusunda içeride ve dışarıdaki yatırımcıları tam anlamıyla ikna edebilmiş değiliz.

Şeref Oğuz’un yazısı