Şeref Oğuz: Kabinenin geri kalanı hala heterodoks dili kullanmaya devam ediyor

Şimşek ve Erkan ikilisi göreve başladı, söylemleri “rasyonele dönüş” olsa da kabinenin geri kalanı hala heterodoks dili kullanmaya devam ediyor. Peki, bu durumda ortaya çıkan soru şu: Ülke ekonomisini daha az riskle yönetmek için neden açık ve net bir açıklama yapılmıyor?

Dövizin salındığı dönemde kritik bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci yönetmek, ekonomik istikrarı sağlamak için son derece önemli. Bu noktada merak edilen bir diğer soru şu: Neden hala açık ve net bir iletişimle piyasaları sakinleştirmek ve güveni tesis etmek için adımlar atılmıyor?

Şeref Oğuz’un yazısı