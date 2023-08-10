Şeref Oğuz: İşin bir de Saray cephesi var

Geçen yıl bu aylarda sarayın ürettiği öyküleri yazmıştım. Şimdi bu öyküleri güncelleyeyim dedim, fazlaca değişen bir şey olmamış; eski tas eski hamam… Ama bu defa hamam yangın yeri ve tas da kayıp… Türkiye ekonomisine dair yazıp çiziyoruz, işin bir de Saray cephesi var. Zira her yeni ekonomik hikâyenin çıkış noktası Saray. Peki, bugünlerde gündemde ne var?

Biraz araştırdım ve yığınca hikâye çıktı karşıma… Hikâyeler, gerçeklerin yüzüne vurulamadığı yerde yeşerir. Binbir Gece Masalları’nın orijinal adı da zaten “Hezar Hikâye” olarak bilinir. Yani binlerce hikâye… Saraydan da hikâye üzerine hikâye çıkıyor zaten…

Birinci ekonomik hikâye: “Enflasyonla mücadelede her şey yolunda, ekonomi sağlam… Ufak tefek sorunlar var ancak onları da çözeceğiz.” İkinci ekonomik hikâye: “Seçime kadar yetişiriz, öyle değil mi? Enflasyon geçici bir durum, gündem zaten yoğun, genel seçim geçti şimdi yerel seçim yaklaşıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı