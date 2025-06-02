Şeref Oğuz: İnsan makine işbirliğinde son kararı kim verecek?

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YZ’nin insanların yerini tamamen almasından ziyade, işbirliği yaparak süreçleri iyileştireceğine inanıyorum. İnsan becerilerinin YZ ile desteklenmesi halinde, ortaya daha zeki organizasyonlar, daha çevik şirketler ve daha kaliteli karar süreçleri çıkacak. Ama son sözü, YZ değil organik zekâ vermeli…

Türkiye, YZ alanında küresel rekabette geri kalmamalı. Bunun için stratejik adımlar atmak şart. Yerli YZ girişimleri desteklenmeli, bu konuda yetkinleşecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmeli ve ulusal yapay zekâ politikası geliştirilmeli. Sürekli öğrenen, uyum sağlayan bir nesil ile YZ hayat bulacaktır.

Şu sıra YZ’ye fal baktıranlarla ondan çok derin cevap bekleyenler, adeta aynı safta yer alıyor. Derinliklerden feyz alanlarla bulanık suda balık avlayanları bir tutarsak YZ gerçek yararını göz ardı ederiz. Eşyanın dahi akıllandığı bir çağda insan sürümlerini güncellemezsek, YZ bize zarar verecektir.

Şeref Oğuz’un yazısı