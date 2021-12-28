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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: İlkokul çocukları dahi durumu tespit etmiş durumda

Farkında mısınız, TV ekranları, sosyal medya, gazeteler ve aile-arkadaş sohbetleri, içinden geçtiğimiz ekonomik krize dair “durum tespiti” dışına çıkamıyor. Dövizfaizenflasyon üçgeninin ürettiği sancıyı dile getirmek için adeta yarışıyoruz. Öyle ki ilkokul çocukları dahi durumu tespit etmiş durumda…

Ortada bir döviz tsunamisi olduğu aşikâr… Ekonomideki sancılar da herkesi her kesimi derinden yaralıyor. Enflasyon yapışkan hale gelmiş, hayat pahalılığı her geçen gün tırmanıyor, ücretler ile fiyatlar arasındaki yarışta kaybeden halk oluyor.


Bakın bu bile durum tespiti… Doğru; ama işe yaramıyor. Zira malumu ilamdan öteye değer taşımıyor. Oysa bize gereken, tespitte fikir birliğine vardığımız bu krizden çıkış yollarının neler olabileceği… İktidar da muhalefet de durumu tespit ediyor fakat çözüme dair umut veremiyor.

Şeref Oğuz’un yazısı

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