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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Hükümette ‘dolar 10 lira olmasın’ telaşı

Hükümet adım adım gelen dolar rallisini görerek faiz adımına hazırlanıyor. Hem de önden yüklemeli yüksek bir adımla… Zira piyasanın arkasından gitmenin onu yönlendirdiği bir açmazda kaldı. Dolar sıkıştırıyor: 8,64. Enflasyon sıkıştırıyor: 19,25. Faizi koşturmak zorunda kalacaklar.

Ne tuhaf değil mi? Faize karşısın ama attığın her adımda faizi arttırıyorsun. TCMB’nin her gecikmiş adımı ülkeyi aylarca önden yüklemeli faiz rotasına sokacak. Merkez Bankası’nın alamadığı sorumluluğu bütün halk cebinden faizle ödeyecek.


Biz bunu hak ediyor muyuz? Elbette hayır… İşin tuhafı, ekonominin şu anda boş viteste gidiyor olması ve gıdadan emtiaya tırmanan fiyatlar karşısında, esnafı ahlaksızlıkla, fahiş fiyatla suçlamanın, etiket dövmenin, market basmanın dışında hiçbir şey yapılmaması… Enflasyon armut değil ki kendiliğinden düşsün…

Şeref Oğuz’un yazısı

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