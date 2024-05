Şeref Oğuz: Hükümet kendi siyasi ikbaliyle boğuşurken sana dikkat etmeyecektir

Merkez’i beklersek başımıza ne gelir?

En basit anlatımla, hayal kırıklığı… Godot’yu beklersen gelmeyeceğini anlayana kadar oyun biter. Seni yeni enflasyon hedefleriyle oyalayacaktır. Makro ihtiyati tedbir diyecek ve pansumanlayacaktır. Tasarruf diyecek, yapmayacaktır. Antienflasyonist paket diyecek ve IMF’leşmedikçe saçmalayacaktır.

Peki, biz ne yapmalıyız?

Bunun basit bir cevabı olsaydı, bizdeki “ekonomistim” iddiasındakiler bilirdi. Ancak şurası bir gerçek ki enflasyonu kısa sürede ve maliyetsiz çözebileni tarih yazmamıştır. Şirketinin kaderini; hükümetin tutarlı boşvermişliğine, Merkez’in tutarsız politikalarına terk edersen, kazma kürek al mezarını kaz.

Bir sorun, onu var eden düşünce düzleminde çözülemez. Ilık sudaki kurbağa gibi bizi kaynatan ekonomi yönetiminin boş, tutarsız, süreksiz ve akıl dışı palyatif çözümleri ile bize sunulan önerilerin tümü çöpe atılmalıdır. Hele ki “sabredin” nasihatini yapanların ağzına ses kesici pamuk tıkayıverin. Merkez’in imdada gelmeyeceğine karar verdiğiniz anda, harekete geçin zira eylemin aciliyeti söz konusudur. Heterodoksçuların mavralarını bir kenara koyun ve enflasyonun evrensel doğrularını ayrıntılarıyla inceleyin. Erken uyarı işaretlerini tanımlayıp hissedecek bir yönetim takımı oluşturun.

Neyi aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. İş süreçlerini, iletişim süreçlerini, ilişki süreçlerini ve bilgi süreçlerini, enflasyon odağında yeniden düzenle. Satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları stratejilerini enflasyonist ortamın yakıcı, yıkıcı ama aynı zamanda fırsat sunan havasına uyarla.

Hükümet kendi siyasi ikbaliyle boğuşurken sana dikkat etmeyecektir. Siyaset kendi telaşında iken sen kendi şirketinin istikbaline odaklan ve bundan sonra olacakları düşün. Kötü günlere hazırlık yap. Unutma ki Hz. Nuh, gemisini, yağmurlar başlamadan önce inşa etmişti.

Son olarak nakde dikkat et, işletme sermayesindeki nakit tuzakların fark et, hızlıca fiyatlandırma davranışlarını değiştir, alternatifler yelpazesini genişlet ve daha akıllı yönetim için bol bol dua et.

Şeref Oğuz’un yazısı