Şeref Oğuz: Hükümet 24-27 TL arasında salınan dolar istiyor

Tıpkı Yılmaz Erdoğan’ın şiirindeki gibi… “Bu yol nereye gider?” Soru safi meraktır ama cevabı da şairane gelir; “Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir.” Şimdi bu soruyu, makule dönüş yolundaki ekonomide biz soralım; “Bu kur nereye gider?” Cevabı da şu oluverir; kur bir yere gitmez, o bir denge biçimidir.

Ekonomiyle ilişkisi olsun olmasın, herkesin dilinde aynı soru; bu kur nereye gider? Dolar kaç lirada dengelenir? Euro’nun hali yılsonu nice olur? Piyasaların cevabını ararken kafa patlattıkları da budur zaten. Zira ona göre hesap kitap yapılacak, bağlantı kurulacak, borç ödenecek, alacak hesaplanacak.

Elbette var ama tutması için enflasyonla mücadele gibi temel politikaya ihtiyaç duyuluyor. İhracatçı için rekabetçi kur çoktan sağlandı. Daha fazlası rekabeti tersine çevirebilir. Hükümet; 24-27 TL arasında salınan dolar istiyor. Ama doların niyeti, hükümetin temennisiyle uyumlu değil. Yabancıların analizi; yılsonu 30-35 lira arasında… O da yerel seçim sebebiyle çılgın bir seçim ekonomisi uygulanmayacağı ön kabulüne bağlı.

Şeref Oğuz’un yazısı