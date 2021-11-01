Şeref Oğuz: Hiperenflasyon tehlikesi hafife alınıyor

Hatalar zincirinin halkaları
1-“Dolar kuruna bakmıyorum” söylemi.
2-“Dolar kuru hedefimiz yok” itirafı.
3-“Dolar faiz indirdiğimiz için düşmüyor” gerçeği
4-“Manşet enflasyona bakmıyorum çekirdeğe bakacağım, çekirdekten de vazgeçtim” aldırmazlığı.
5-“Cari açığı azaltarak fiyat istikrarını sağlayacağız” hayali.
6-“Fiyat istikrarını bir kenara bırakıyoruz” siyasi tercihi.
Enflasyonu küçümsemek başımıza büyük belalar açacaktır. Genişlemeci para politikası tercihi, kendine has sorunları olan bir yoldur. “Büyümeye odaklandık, enflasyon kimin umurunda” yaklaşımı, hızlanan motorun ürettiği ısıdır ve derttir. “Kurdaki artış enflasyona bir miktar yansıyabilir” gibi küçümseyici söylemler, hiperenflasyon tehlikesini hafife aldığımızı gösteriyor.