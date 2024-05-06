Şeref Oğuz: Hepimiz aynı gemideyiz ama…

Yenmiş yemeğin hesabı bir şekilde ödenecek. Bunca lüks harcama, konforun bedeli, balonun faturası mutlaka halka ödetilecek. Nitekim ödetiliyor da… Hiperenflasyon, hayat pahalılığı da bu ödemenin makbuzu gibi her aybaşı TÜİK tarafından (sözde az imiş gibi gösterilerek) önümüze konuluyor. Biz yememiş olsak da boğazımızdan kısıp sofra kurduklarımızı biz seçtik, biz ödeyeceğiz.

Bu kelimelerle başlayan cümleyi genelde kaptan köşkündeki yöneticilerden duyarız. Genelde 1’inci sınıf yolcularının batmaya yakın yaptığı çağrıdır bu… Cümle böyle başlıyorsa bil ki senden FEDAKÂR olman istenecektir. Genelde FEDA bizden, KÂR onlaradır.

Şüphesiz hepimiz aynı gemideyiz ama… Devamı gemideki alt güverte yolcularından gelsin; Aynı gemideyiz ama siz sürekli üst güvertedesiniz. Aynı gemideyiz ama siz farklı göğe bakıyorsunuz.

Aynı gemideyiz ama servis edilen yemekler farklı. Aynı gemideyiz ama kürek çeken hep biz oluyoruz. Aynı gemideyiz ama tekne batınca aynı denizdeyiz. Aynı gemideyiz ama seni filikan bekler bizi simit.

Aynı gemideyiz ama sizin masanızda olamıyoruz. Aynı gemideyiz ama buzdağını göremeyen sizsiniz. Aynı gemideyiz ama neden nimet size külfet bize?

Tamam, haklısınız anladık; Hepimiz aynı gemideyiz ancak; NEDEN BİZLER GÜVERTE YÜZÜ GÖREMiYORUZ?

Şeref Oğuz’un yazısı