Şeref Oğuz: Hayat pahalılığı yıl sonuna doğru marş marş

Bunun anlamı, Eylül’den de bize fayda yok. Zaten Temmuz ve Ağustos’u “düşüş beklerken” tarihi rekor artışlarla kapadık, şimdi de okul masrafları ve eğitim ücretleriyle endeksler şişecek, enflasyon şahlanacak. Hem az buz değil; servisi, yemeği, kıyafeti, eğitim ücreti, kitabı derken, geçmiş olsun…

Biliyoruz ki Orta Vadeli Program’da enflasyonla mücadele bir temenni olarak yer alıyor. Hiçbir iktidar seçime giderken enflasyon külfetinden söz etmez, onunla mücadele etmez ve indirmeye kalkmaz. Belki tırmanmasını yavaşlatmaya yönelik bazı göz boyayıcı, sözde tedbir alınır, bununla yetinilir.

Eylül, eğitim ağırlıklı fiyat artışlarının ayıdır genelde… Daha şimdiden TÜİK’in en az 8 puan artış açıklayacağı konuşuluyor. Ancak bu kadarla kalsak yine iyi… Ekim geliyor ki evlere şenlik… Bütçeyi hale yola koymak için vergi artışı demişlerdi. Akaryakıtın tüm ürünlerinden başlayarak ÖTV artırılıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı