Şeref Oğuz: Görünen o ki guvernörü itibarsızlaştırmak için atağa geçilmiş

Türkiye, günlerdir yeni bir tartışmaya kilitlendi; “Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi.” Sorun, guvernörün babasının, TCMB’yi kurumsallıktan durumsallığa çeviren icraatları, annesi, emzirdiği bebeği, işten eve yemek transferi, mobbing iddiaları ve benzeri magazinsel söylentiler…

Bunları, TV’lerin sabah dedikodu programlarında izliyor olsanız; “bürokrasi magazini” diye geçiştirebilirdiniz. Ancak bu seviyedeki tartışmaları, en ciddi haber kanallarında, en saygın ekonomistlerin tartışmalarında ve yabancıların bilgilendirme bültenlerinde görmek çok acı…

Görünen o ki guvernörü itibarsızlaştırmak için atağa geçilmiş… Bu orkestrayı kim yönetiyor bilinmez ama “50 trilyon dolar getirecek” türü akıldışı haberler yapan, TV röportajlarıyla ciddiyeti sulandıran, pusudaki düşük faiz çıkarcıları, olağan şüpheliler… Kesin olan; guvernöre itibar suikastı olduğudur.

Hal böyle iken Hafize Gaye Erkan da bunların ekmeğin adeta yağ sürüyor ve kurumsallığa ters düşen icraatları ile “iftiraları” meşrulaştırıyor. Rahmetli Demirel; “Allah, yakışan iftiradan korusun” derdi. Tam da bu sözün güncel örneği gibi, babası, annesi, bebeğiyle tuhaf öyküler üremesine yol açıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı