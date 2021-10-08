Şeref Oğuz: Fakirleşerek büyümek

Fakirleşerek büyümek

Yüksek büyüme oranlarına ulaşmak ancak hayat kalitenizin ve refah düzeyinizin düşmesidir. Yüksek enflasyondur. Yüksek işsizliktir. Yüksek faizdir. Büyürsünüz; doğrudur. Ancak bu büyüme insanlarınızı ısıtan bir büyüme değildir. Doğal gazı, kombiyi kısarak kışı geçirmek zorunda kalırsınız.

Fakirleşerek büyüyenler; gelir dağılımını bozar, Yönetim, oligark üretir. Yoksul kesimler daha da yoksullaşır. Dünya Bankası büyüme tahminin %5’ten %8,5’e çıkardı. Bunun anlamı, büyümenin hızlanacağı ama refaha kalkınmaya pek fayda etmeyeceğidir. Zira enflasyon doludizgin tırmanıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı