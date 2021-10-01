Şeref Oğuz: Enflasyon 500 TL’lik banknotu getirebilir

Dramatik bir şekilde %19,25’e tırmanan enflasyon yeni zirvelere doğru hazırlanırken var olan banknotlar yetersiz kalabilir, 500 TL’lik banknotlar yeniden gündeme gelmeye başlayabilir. Dolar kurundaki tırmanışa bakıldığında bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı ortada…

Halkın elinde en çok 100 TL’lik banknot bulunuyor. TCMB’nin Ağustos 2021 verilerine göre Tedavüldeki 100 TL’lik banknotların sayısı 1 milyar 90 milyon adet. 428 milyon adet 50 TL’lik bulunuyor. 200 TL’lik banknot miktarı 383 milyon adet ve toplamın %14’ünü oluşturuyor.

Rakamlara hâkim olmayanlar piyasada en çok 5 ila 10 TL’lik banknot olduğunu sanır. Oysa 5 TL 324 milyon adet, 10 TL 294 milyon adet var. 20 TL ise 262 milyon adet. Bunların her birinin toplam içerisindeki oranı %10 ila %12’yi geçmiyor.

Türkiye’nin en yüksek tutarlı banknotu olan 200 TL; ancak 22 $ ediyor. Dolar kurunun hızlı tırmanışı lirayı adeta eritmiş durumda. Bu kadar ucuzlamışken bile talep görmemesi ise ilginç. Lira varlıklar bununla hangi ölçekte rekabet edebilir?

Şeref Oğuz’un yazısı