Şeref Oğuz: En az 90 milyar dolar destek çıkmamız gerekirdi

Geç kalınmış bir tedbir ama yine de başlangıç için fena değil. Toplam dağıtılacak para miktarı; 4,6 milyar lira. Dolar olarak karşılığı; 541 milyon $. Salgından bu yana nefes kredisi, destek kredisi gibi kaynakları da eklersek şimdiye dek 15,5 milyar $ destek vermişiz.

Oysa dünya şimdiye dek 9 trilyon (9 bin milyar) $ destek verdi. Türkiye, gerek yüzölçümü gerek nüfus gerek gelir itibarıyla dünyanın yüzde 1’ini temsil ediyor. Bu hesapla bizim dünyadan geri kalmamak için en az 90 milyar $ destek çıkmamız gerekirdi.

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Peki, diğerleri ne yaptı? Japonya 2,2 trilyon $, ABD 1,9 trilyon dolar, AB 825 milyar $, Fransa 120 milyar Euro, Almanya 360 milyar Euro, Hindistan 265 milyar $ ve diğerleri… Evet, ama yetmez diyoruz ve hibelerin devam etmesi gerektiğini savunuyoruz.

Şeref Oğuz’un yazısı