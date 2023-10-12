Şeref Oğuz: Emekli sosyal atık değildir

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı varsayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir. Güçte kuvvette işte iken ödedikleri primlerle yaşlılık veya malullük halinde geçinirler. Her ülkenin emekliliğe dair sistemi vardır. Aktüeryal denge denir buna ve anlamı; “çalışanlardan alınan primlerin emekli maaşlarını karşılayabilme” oranıdır. Bu dengeyi bozduğunda Türkiye’deki durum oluşur. Kabaca kaç çalışanın kaç emekliye dul yetime baktığını gösterir aktüeryal denge.

Uluslararası standartlara göre; 4 çalışana 1 emekli iken, Türkiye’de; 1,3 çalışana 1 emekli şeklindedir. 1992 yılında Süleyman Demirel, seçimi kazanma uğruna emeklilik yaşını 42’ye kadar indirince bu denge bozulmuş, Erdoğan’ın seçimi kazanma uğruna getirdiği EYT ile sistem çöküşün eşiğine geldi…

Aslında bu durum; matematiği hiçe saymak demekti ve bunu başardık (!). Şimdi bu kaosun içinden nasıl çıkacağımızı kara kara düşünüyoruz. Zira işverene getirdiği külfet, SGK’nın artan açıkları, erken emekli olup yeniden çalışmak isteyenlerin genç işsizliği daha da körüklemesi gibi sorunlarımız var.

Şeref Oğuz’un yazısı