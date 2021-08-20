Şeref Oğuz: Ekonomide sonbahar idare eder de kış zor geçecek

İlkbahar aşı umudu, yaz ise 400 günlük kapanmanın ardından toparlanma süreci derken, sonbahar kapıya dayandı. Ucundan sezonu yakaladığımız turizm ve tüm olumsuzluklara rağmen iyi giden ihracat, sonbaharda işleri idare edebileceğimizi gösteriyor.

Ancak asıl etki; kış aylarında görülecek. Portföy hareketlerine bakıyoruz; yabancı yatırımcı, 13 Ağustos haftasında 78 milyon $’lık hisse alırken 45 milyon $’lık tahvil satmış. Ülkemizden en fazla haftalık yabancı portföy çıkışı Mart’ta Guvernör Naci Ağbal’ın azledilmesiyle gerçekleşmişti. Yabancısız geçireceğimiz kışta finans dünyası hayli zorlanacaktır.

(…) Hukuk reformu fos çıktı, yabancı yatırımcı sıcak para ile dahi zor geliyor. Kamuda tasarruf adımı da yürümedi. Doğalgaz ve elektrik zamlarının faturalara yansıyacağı aylara giriyoruz. Bütçe disiplini bozulmuş olarak gireceğimiz kış ayında ekonomide ne bir paket beklentisi ve hazırlığı ne de olası dış şoklara karşı tedbir söz konusu değil. Umudumuz, ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin mucizelerinde…

Şeref Oğuz’un yazısı