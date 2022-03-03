Şeref Oğuz: Ekonomide en kötüyü görmedik

İçerideki ekonomik olguları; “dış güçlere” bağlama alışkanlığındakilerin dediği çıktı ama bu dış güçleri kişisel almayın zira dünyanın başı belada…



Peki, en kötüyü gördük mü? Hemen cevap vereyim; en kötüyü görmedik. Zira hiperenflasyon süreci başımızı kaldırmamıza izin vermeyecek. Ham petrol 108 $, Brent petrolüm varil fiyatı 110 $. Bu seviyeler zirve olur mu? Putin; 150 $’a kadar zorlayacaktır.

Bütün bu gelişmeler içerisinde Merkez Bankası faizi attırır mı? Bence deneyecektir. Politika faizi %14, enflasyon %48,6. Şubat enflasyonu daha da yükselecek. Yüzde 50’ye dayanan enflasyon ile %14 politika faizi durumu da ortaya koyuyor.

Şeref Oğuz’un yazısı