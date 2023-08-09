Şeref Oğuz: Ekonomi yönetimi sanki iki farklı kampa ayrılmış gibi

Bir yandan kurtarıcı umuduyla Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ikilisi… Diğer yandan ekonomik irtica diyeceğimiz, heterodoksa dönme sevdalıları… Bu çekişmenin işaretinden biri de Şimşek’in “rasyonele dönmekten başka yol kalmamıştır” sözleri…

Merkez’in rasyonele dönüş yolunda bir “yol haritası” var mı? Ağustos’un 24’ündeki PPK kararında, guvernörümüzün cesareti yanı sıra bağımsızlığını test etmekle kalmayacak, piyasa ile politika faizi arasındaki uçurumu kapama yolundaki iddialı beyanlarını samimiyet testinden geçireceğiz.

Yol haritası önemlidir. Varacağınız hedefe, hangi topoğrafya ile ulaşacağınızı belirler. Ancak harita tek başına yetmez. Yanı sıra 3 farklı parametre gerektirir; 1-Başlangıç noktası, 2-Pusula ve 3-Zaman ölçer. Başlangıç tamam; Ortodoks politikalara dönüş kararı. Ancak pusula hala Beştepe’nin manyetik alanıyla sapma gösteriyor. Zamana gelince… Yeni yönetime tanınan toplumsal kredi hızla tükeniyor.

Şeref Oğuz’un yazısı