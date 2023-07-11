Şeref Oğuz: Ek bütçe yetecek mi dersiniz?

Seçim ekonomisi bütçe dengemizi alt üst etti ve etmeyi sürdürecek zira 2024’ün Mart’ında yerel seçim var. Bütçe dengesi; en sade ifadesiyle harcama yetkisi (ödenek) ile bütçe giderleri arasındaki uyumu anlatır. Kısaca: giderin, gelirini aşınca bütçen açık verir. İster devlet ol, ister aile reisi…

Kazandığından fazlasını harcarsın bütçe açığını borç ile kapatmaya çalışırsın. Ürettiğinden fazlasını tüketirsin bu da seni ithalat bağımlısı yapar. Üstüne üstlük aile bütçesini ona buna yedirir, misal kumar oynar veya har vurup harman savurursan, o halde bütçesi açıklar iklimine sen de hoş geldin…

Verilere bakalım; 3,8 trilyon liralık gelire karşı 4,5 trilyon liralık gider var ve aradaki fark; 659,4 milyar TL. Hemen sevinmeyin; şimdiki rakamlar inanılmaz gidişata işaret ediyor. Geçen yıl ilk 5 ayda 125 milyar liralık açık varken bu yılın aynı döneminde 264 milyar TL oluverdi. Yılsonuna daha çok var.

Şimdi ek bütçe tartışılıyor. Son vergi zamlarıyla da vatandaşın cebine el atılmasına rağmen 1 trilyon 150 milyar liralık ek bütçe öngörülüyor. Peki, yetecek mi dersiniz? Ne gezer? Daha yerel seçimin ekonomisi bu rakamın içinde yok. Cumhuriyetin 100’üncü yılında bütçe açığımız %10’u aşabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı