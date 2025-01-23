Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Einstein 'Bir sorun, zaten bu sorunu var eden düşünce düzleminde çözülemez' der

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Einstein; “Bir sorun, zaten bu sorunu var eden düşünce düzleminde çözülemez” der. Doğrudur da…


Yakın veya uzak tarihe bakın; çözüm süreçleri tıkanınca devreye paradigma değişimi girer ve değişen değerler dizisi, yeni anlayışları filizlendirir. Nihai çözüm de kullanışsız hale gelmiş ezberleri elemektir.

Tarıma bakın; Dünya; toprağa tohum yanı sıra bilgi ekedursun, bizim ajandamızda fındığın taban fiyatı, patlayan silolar, girdi maliyetleri ve her geçen gün kötüye giden gıda fiyatları var.

Sanayiye bakın: Dünya; derin uzay madenciliği, yapay zeka, akıllı robotlar, çip savaşlarını konuşurken biz sanayiciyi daha nasıl vergilendirir, ihracatçının daha ne kadar kur-parite engeliyle boğuşacağını konuşuyoruz. Kartalkaya faciasının hangi hatalarımızın sonucu yaşandığını tartışamıyoruz bile…

Siyasete bakın: Dünya; toplum 4.0’ı konuşurken bizler ekranlardaki medya maydanozlarının bitmez tükenmez kısır tartışmaları içinde gelecek umutlarımızı kemiriyoruz. Paradigma değişimi şart…

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul’da ‘manipülatif hareketler’ yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHA’nın aktardığına göre İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından  15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Güncellenecek… Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma