Şeref Oğuz: Einstein 'Bir sorun, zaten bu sorunu var eden düşünce düzleminde çözülemez' der

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Einstein; “Bir sorun, zaten bu sorunu var eden düşünce düzleminde çözülemez” der. Doğrudur da…

Yakın veya uzak tarihe bakın; çözüm süreçleri tıkanınca devreye paradigma değişimi girer ve değişen değerler dizisi, yeni anlayışları filizlendirir. Nihai çözüm de kullanışsız hale gelmiş ezberleri elemektir.

Tarıma bakın; Dünya; toprağa tohum yanı sıra bilgi ekedursun, bizim ajandamızda fındığın taban fiyatı, patlayan silolar, girdi maliyetleri ve her geçen gün kötüye giden gıda fiyatları var.

Sanayiye bakın: Dünya; derin uzay madenciliği, yapay zeka, akıllı robotlar, çip savaşlarını konuşurken biz sanayiciyi daha nasıl vergilendirir, ihracatçının daha ne kadar kur-parite engeliyle boğuşacağını konuşuyoruz. Kartalkaya faciasının hangi hatalarımızın sonucu yaşandığını tartışamıyoruz bile…

Siyasete bakın: Dünya; toplum 4.0’ı konuşurken bizler ekranlardaki medya maydanozlarının bitmez tükenmez kısır tartışmaları içinde gelecek umutlarımızı kemiriyoruz. Paradigma değişimi şart…

Şeref Oğuz’un yazısı