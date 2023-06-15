Şeref Oğuz: Dövize ihtiyacımız çok fazla

Gözümüz kulağımız döviz hareketlerinde. Zira son günlerde hem döviz kurları hareketli hem de hava trafiğimiz… Tatil bölgelerine rezervasyonların artması turizm sezonu ve ulaştırma sektörü için umut verici… Yıllık 30-35 milyar dolar gelirden bahsediyoruz. Hiç de yabana atılası bir döviz geliri değil.

Döviz getiren kanalları beslemeli ve canlandırmalıyız. Çünkü dövize olan ihtiyacımız çok fazla. Zira ekonominin stresini alacak ana argümanlardan biri de bu… Birçok sektörü de besliyor turizm; istihdam yaratıyor. Otellerde, restoranlarda, tur rehberliği ve diğer turizm hizmetlerinde iş fırsatları oluşturuyor.

Döviz basamıyoruz; kaynaklarımız ise belli.

Şeref Oğuz’un yazısı