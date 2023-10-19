Şeref Oğuz: Döviz de yastık altına giriyor

Neler çekmedik şu kayıt dışını kayda almak için… Oranları mı indirmedik, vergi idaresi reformu mu yapmadık, ceza mı yağdırmadık, af mı çıkarmadık… Sahi, ne çok şeyler yapmışız. Yeter ki kayıt dışındaki ekonomiyi kayda alalım da hesabımızı bilelim, kayıt içindekilere fazla zulüm etmeyelim.

Ancak olmadı, olamadı… Maliye; dışarıdaki tilkiler serbestçe dolaşırken, sürekli olarak kümesteki kazları yoldu, daha da yoldu, hala da yoluyor. Kayda girmeyenlerin savunması da şu; “efendim devlet ödediğimiz vergiyi çarçur ediyor. Oysa biz daha verimli kullanıyoruz ülke ekonomisi için…”

Şimdi de kayıt dışının kesin oranını bilmiyoruz ama genişlediğine dair çok fazla işaret var. Enflasyonun bozduğu iş ahlakı, 1 trilyon 150 milyar liralık ek vergiler, duble motorlu taşıt vergileri, artan harçlar, cezalar fakat azalmayan bütçe açığı… Belli ki kayıt dışı şişiyor, kayıtlılar da çıkıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı