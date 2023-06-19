Şeref Oğuz: Dostoyevski sanki bizim heterodoks hattını anlatmış

Aslında uzun süredir; “böyle gitmez, zararın neresinden dönersek kârdır” sözünü tartışıyordu piyasa… Dostoyevski’nin dediği gibi; “Yanlış trene bindiğinizde ilk istasyonda inmeye çalışın, çünkü mesafe ne kadar artarsa, dönüş maliyeti de o kadar artar.” Sanki bizim heterodoks hattını anlatmış.

Bakan Mehmet Şimşek’in göreve geldiğinde söylediği de buna benzer söz idi; “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.” Ancak bu dönüşün hangi sürede, hangi süratte, hangi politikalar ve hangi kadrolarla olacağı konusu, 2 haftadan bu yana tam olarak netleşmiş değil.

Biliyoruz ki döviz likiditesindeki tıkanma, ekonomiyi “ani duruş” riskiyle karşı karşıya bırakmış durumda. Ekonomiyi uçurumun kenarından almak için ilk adım; yeni kabine ile güven restorasyonu idi. Bu da sağlandı. Belki de AK Parti’nin ikinci en güven telkin eden kabinesi göreve getirilmiş oldu.

Şimdi akışa bakalım; 1-Politika faizinde artış ile 22 Haziran’da heterodoksun jübilesi yapılacak. 2- Ardından Şimşek ve Erkan ikilisi, para ve reel ekonomi programını kamuoyuna takdim edecek. 3-Daha sonra yeni kabinenin ilk 100 gününe dair programı CB ve ekibi vatandaşın bilgisine sunacak.

Şeref Oğuz’un yazısı