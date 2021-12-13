Şeref Oğuz: Doların 15 TL, faizin 13 sınırına geldiğini görebiliriz

Geldiğimiz aşamada politika faizi %15, dolar kuru 13,87 TL seviyesinde… Tüketicide; %21,31, üreticide ise %60’a koşan bir enflasyonumuz var. Yakında gerçekleşecek PPK toplantısı ardından doların 15 TL, faizin 13 sınırına geldiğini görebiliriz. Böylesi inişe rağmen faiz; hala çift hanede…

Faiz çift hanede kaldığı sürece, Merkez Bankası’nın her Para Politikası Kurulu toplantısı, döviz kuru ve enflasyon üzerinde spekülasyon üretecek. Ancak faiz indirimlerinin de dövizin tırmanışı üzerindeki etkisi de giderek azalacak.

Aslında bize yeni bir öykü lazım ve her PPK toplantısını “kutsal Perşembe” havasından çıkarmak gerek. Tek haneye inmiş faiz, en azından Cumhurbaşkanı söyleminden düşecek ve seçim ortamında faizi, siyaset alanından çekmiş olacağız.

Şeref Oğuz’un yazısı