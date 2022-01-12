Şeref Oğuz: Doların 14 lira direnişi ne kadar daha sürer?

Arkadan enflasyon kovalarken doları, Merkez’in kefen parasıyla barajlamak veya kur korumalı mevduat sistemiyle hazineye külfet mukabilinde durdurmak, mümkün mü? Şu anda dolar 14 lira civarında yeniden barajlanıyor. Üstelik bu defa enflasyonun şiddeti %35-80 bandında…

Faizin “nas” olduğu, artırma yönünde dokunulmazlığı söz konusu iken doların 14 lira direnişi ne kadar daha sürer? Elindeki tek araç, azalan rezerviyle “çekiç” olan Merkez’in tüm sorunları “çivi” görmesini anlayabiliyorum. Anlamadığım, enflasyonu neden hala yok saydığımız ve önemsemediğimiz…

Şeref Oğuz’un yazısı