Şeref Oğuz: Doların 10’ları olma ihtimalini güçlendiriyoruz

Enflasyon sadece Türkiye’nin değil dünyanın da başında bir dert… Kimiler, “geçicidir” dese de enflasyon aynı kanaatte değil, yatıya gelmiş gibi görünüyor. Enerji fiyatlarından hammadde, emtia etiketleri sürekli tırmanışta…

Kaldı ki “geçicidir” diyenler sorunu geçiştirmiyor, tedbiri de alıyor. Biz ise manşet yüksek ise çekirdeğe bakıyor, o da tırmanıyorsa, “enflasyon geçici zaten” söylemiyle piyasaları güya ikna etmiş sanıyoruz kendimizi.

Merakımı mazur görün; Ekim, “doların 9’ları” olacak demiştim. Belli ki bu geçiştirici söylemlerle kasım da “doların 10’ları” olma ihtimalini güçlendiriyoruz.

Şeref Oğuz’un yazısı