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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Doları 75 gün tutmanın maliyeti bize 140 milyar dolara patlamıştı

Ve hangi maliyetle? Acaba kaç balata daha yakacağız? Zira kendi doğal seyrinde duramıyor kur. Arazi meyilli ve enflasyon eğimi daha da artacak. El freni maliyetli mi? Evet… Doları 6,85 TL’de 75 gün tutmanın maliyeti bize 140 milyar $’a patlamıştı. Peki ya şimdiki kur istikrarının (!) maliyeti?

Mayıs’tan bu yana faizi 500 baz puan indirerek tetiklenen kur, 20 Aralık’ta 18 lirayı aşınca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) icat ettik. Şapkadan çıkardığımız tavşan, mevduat sahibine ilginç geldi ki bir gecede dolar 11 liralara iniverdi. Yetmedi, KKM faizi %17 ile kurdan korunaklı hale getirildi.


Hükümetin kafasında bir 13-14 lira bandı var. Neden bu aralık seçildi? Belki de dış ticaret için hesap edilmiş optimizasyondur. Nitekim geçen yıl 14 lirayı her aşma teşebbüsünde 5 kez Merkez Bankası müdahalesi gördük. İşe yaramayınca KKM, işyerlerine ve yurtdışına doğru genişletildi.

Anlaşılan Cumhurbaşkanı’nın “düşük faiz yüksek kur” dediği yeni ekonomi stratejinde düşük faiz derken tek hane kıyıları, yüksek kur derken “o kadar da yüksek kur değil” kastediliyormuş. Faizde indirim molası da bu niyetin dışavurumu gibi… Tek haneyi bulsun, yeter. Ama dolar 14 lirayı aşmasın.

Şeref Oğuz’un yazısı

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