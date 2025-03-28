Şeref Oğuz: Deprem bölgesinde felaketin yoksullaştırdığı yüzbinlerce insanımız var

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Bayram; işsize, evsize, sokakta yaşamak zorunda bırakılan çocuklara, yoksunlara, yoksullara da gelir! Mültecilerimize kucak açmak ve insanlık dramı Afrika’daki açlara yardım; önceliğimiz… Ancak bayram, bizdeki yoksullar için de gelecek… Misal deprem bölgesinde felaketin yoksullaştırdığı, yoksunlaştırdığı yüzbinlerce insanımız var.

Bir öykü geldi aklıma; Adamın biri son model arabasıyla, karlı bir kış günü, sokakta camına yaklaşan bir kız çocuğu görür. Ayakları çıplak kızın soğukla nasıl baş edebildiğini merak eder, içi sızlar. Tam da bir şeyler yapacakken, yeşil ışık yanar ve gaza basar. Ama vicdanı hala “kırmızı ışıkta” kalmıştır; “Allah’ım; bu yoksullara yardım için neden bir şeyler yapmıyorsun?” Ve içine o anda bir ses ilham olur; “Seni yarattım ya!”

Eğer bir günde 2500 kalori, 3 litre su ve 3 gigabyte bilgiye sahip değilseniz, yoksul sayıldığımız bir zamanda yaşıyoruz. Belki de son söz olarak; sana borcunu asla ödeyemeyecek birine yardım yapmadıkça, bayramı mutlu geçirdim diye saymamalısın. Mutlu ve kutlu bir bayram dilerim.

Şeref Oğuz’un yazısı