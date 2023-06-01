Şeref Oğuz: Davul Şimşek’te, tokmak Erdoğan’da

Belli ki heterodoks yolundan makule doğru (zorunlu) bir sapma olacak. Zira deniz bitti, Merkez’in cephanesi tükendi, faiz ve döviz sarpa sardı, krediler tıkandı, ihracat patinajda… Tam da bu hengâme içinde piyasa “bakın büyüdük, üstelik %4 büyüdük” nidalarıyla teselli ararken, kaygılar daha da arttı.

Beklenen; Şimşek’in 21 Mart 2024 yerel seçim öncesine dek ekonomiyi finansal darboğazdan kurtaracak kadar makule çekmesi için onu yetkilendirmek… Daha sonra tıpkı Naci Ağbal ve Lütfi Elvan örneğindeki gibi “seçim var kardeşim, sen beri dur hele” deyip işlevsizleştirilebilirler.

Davul Şimşek’te, tokmak Erdoğan’da olursa bu iş yürümez. Halen denenmiş ve başarısız olmuş Hazine-Maliye ve Merkez Bankası’nın yönetim şeklinin devamı olur ki mevcut sorunlar daha da derinleşir. Uluslararası saygınlığa sahip, işinin ehli, bilimsel yetkinliği olan ve daha da önemlisi past performansı bilinen bir kaptan aranıyorsa, elinin kolunun serbest kalması gerek. Yetmiyor, ona siyasi destek sağlamak gerekiyor.