Şeref Oğuz: Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki ‘halk’ miktarı, Denizli’deki ‘deniz’ kadar

Zamanın ruhunu okuyamayan bir partiyi, liderini değiştirerek güncelleyemezsin. Partinin zihniyetini güncellemelisin. Misal: Cumhuriyeti Halk Partisi’ndeki “Halk” miktarı, Denizli’deki “deniz” kadar artık… Misal: Parti yönetiminin amacını; “muhalefette kimin iktidar olacağı” anlayışından “ülkede iktidar olmaya” yükseltmelisin.

Misal: “Millet bize hizmet etmeli, çünkü Cumhuriyeti biz kurduk” kibrinden, “millete hizmetkâr olmak” şiarına erişmelisin. Misal: “Orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür” saplantısından, “gitmediğin, görmediğin yer, senin değildir” gerçeğine varmalısın.

Şeref Oğuz’un yazısı